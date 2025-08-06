США введут вторичные санкции против России 8 августа, - Reuters

Дедлайн Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести против России вторичные тарифы и вторичные санкции. Такие меры он обещал реализовать, если до 8 августа Россия не заключит перемирие с Украиной.

Сегодня, 6 августа, Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стала война России против Украины.

Ни российская, ни американские стороны пока не раскрывали подробностей переговоров. Помощник диктатора Юрий Ушаков только рассказал о том, что во время встречи произошел "обмен сигналами".

При этом госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о том, планирует ли Трамп вводить санкции против России, заявил, что вскоре будут "возможно, позитивные, а возможно - и нет" новости.