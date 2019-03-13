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США запровадять нові санкції проти пов'язаних із Мадуро іноземних банків

Новини » Політика    13.03.2019 - 00:55
США запровадять нові санкції проти пов'язаних із Мадуро іноземних банків
Фото: Елліот Абрамс (з відкритих джерел)

Обмеження можуть стосуватися зокрема китайських банків

Сполучені Штати мають намір у найближчі дні запровадити нові, "дуже значні" санкції проти іноземних фінансових організацій, пов'язаних із режимом Ніколаса Мадуро в Венесуелі. Про це заявив спецпредставник США з Венесуели Елліот Абрамс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Абрамс не уточнив, яких саме банків торкнуться нові санкції.

"Незабаром будуть нові санкції проти фінансових організацій. Я думаю, що подробиць достатньо; також дуже скоро будуть відкликані (в'їзні) візи", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про заходи, вжиті щодо російського "Еврофинанс Моснарбанка", Абрамс сказав, що ці санкції не є вторинними.

"Санкції проти російсько-венесуельського банку не були вторинними. Ми не запроваджували ніяких вторинних санкцій", - заявив Абрамс.

З його слів, обмеження можуть стосуватися і китайських банків, які "намагаються забрати гроші у збанкрутілого режиму Мадуро".

Нагадаємо, раніше США запровадили санкції щодо російського банку "Еврофинанс Моснарбанк" через його допомогу уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

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