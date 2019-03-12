США на цього тижня відкличуть дипломатів з Венесуели

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео пояснив рішення погіршенням ситуації у Венесуелі

Сполучені Штати Америки цього тижня відкличуть дипломатів з Венесуели, які продовжували залишатися в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter держсекретаря США Майка Помпео.

За словами Помпео, Вашингтон прийняв рішення до кінця тижня відкликати американських дипломатів, так як їх перебування у Венесуелі "обмежує дії США".

"Це рішення відображає погіршення ситуації у Венесуелі, а також те, що присутність американського дипломатичного персоналу в посольстві стало стримуючим фактором для політики США", - зазначив він.

При цьому держсекретар США не уточнив, про які саме обмеження для політики Вашингтона йде мова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венесуелі ввели режим надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії. Даний режим дозволяє президенту перерозподіляти на боротьбу з надзвичайними ситуаціями економічні і військові ресурси.

Раніше також стало відомо, що через проблеми з електроенергією, які тривають з 7 березня, у Венесуелі загинули, щонайменше, 15 осіб.