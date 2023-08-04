США введут новые санкции против Ирана из-за поддержки РФ, - Кирби

Соединенные Штаты Америки (США) готовы ввести дополнительные экономические и другие санкции в отношении Ирана из-за углубления военного взаимодействия с РФ, которая не прекращает полномасштабную военную агрессию против Украины.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

По совам чиновника, Штаты и далее будут привлекать Тегеран к ответственности.

"Если потребуются дополнительные санкции, мы, конечно, применим их. И я уверен, что некоторые из наших союзников и партнеров тоже", - отметил Кирби.

Представитель Белого дома обратил внимание, что Иран является страной, в отношении которой и так введены едва ли не самые большие санкции Запада, в том числе из-за прямой поддержки Тегераном Москвы.

Кирби также выразил сомнения, что Иран может получить выгоду от усиления оборонных отношений с РФ.

Санкции Запада против Ирана

Около недели назад Европейский союз ввел новый санкционный режим против Ирана. Причиной для этого стали поставки дронов в РФ, которые используются для атак по Украине.

Это уже третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

Также перед этим сообщалось, что Великобритания планирует ввести новый режим санкций, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

Также Британия и некоторые другие европейские государства могут объявить о планах впервые с 2015 года нарушить ядерное соглашение с Ираном.

До этого страны ЕС объявили, что намерены продлить санкции против Ирана за разработку и строительство баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года.