Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно

Несмотря на то, что все украинцы ждут от контрнаступления украинских сил обороны "быстрых результатов", на самом деле "это не возможно".

Такое мнение высказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ВВС .

"Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но на самом деле это практически невозможно", - сказал он.

По данным генерала, как на востоке, так и на юге, территория насыщена минами и оборонительными заграждениями, у россиян, по его словам, много опорных пунктов.

"Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", - объясняет военный.

Но генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг к другу являются сильной стороной нашей армии", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают движение сразу на нескольких направлениях в рамках своего контрнаступления на фронте, которое длится больше месяца. Ранее президент Украины Владимир Зеленский после двух недель контрнаступления признавался, что прогресс "медленнее, чем хотелось бы". В частности, он не стал скрывать, что контрнаступление ВСУ могло начаться раньше. А сейчас оно "замедлено" укрепленной российской обороной.