США не считают, что война в Украине зашла в тупик, - советник Байдена

Война в Украине не является патовой. Украинские защитники продолжают методично освобождать территории страны от врага.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Он напомнил, что бойцы Вооруженных сил Украины добиваются успехов на юге страны на фоне постоянных российских атак.

"Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамично. С обеих сторон происходят атаки и оборона в различных точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, как она (Украина - ред.) продолжает методично и систематически отвоевывать территории", - подчеркнул Салливан.

"Тупик" в войне

Напомним, еще в январе премьер-министр Британии Риши Сунак подчеркивал, что тупик в войне в Украине пойдет на пользу только России.

При этом министр обороны Италии Гуидо Крозето в июле заявил, что на фронте в Украине "образовался тупик", и украинским властям якобы нужно задуматься над политическим вариантом завершения конфликта.

В то же время президент Чехии Петр Павел рассказывал, что окно возможностей для прогресса Украины в войне закроется до конца 2023 года.

Несмотря на такие заявления, наши защитники продолжают демонстрировать успех на фронте. Недавно они деоккупировали поселок Урожайное Донецкой области, а сейчас пытаются освободить от россиян село Работино Запорожской области.