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США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут, - радник Байдена

Вашингтон, Вівторок 22 серпня 2023 19:25
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США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут, - радник Байдена Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війна в Україні не є патовою. Українські захисники продовжують методично звільняти територію країни від ворога.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він нагадав, що бійці Збройних сил України досягають успіхів на півдні країни на тлі постійних російських атак.

"Ми завжди чітко розуміли, що поле бою дуже динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, як вона (Україна - ред.) продовжує методично та систематично відвойовувати території", - наголосив Салліван.

"Безвихідь" у війні

Нагадаємо, ще в січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак наголошував, що глухий кут у війні в Україні піде на користь тільки Росії.

При цьому міністр оборони Італії Гуїдо Крозето в липні заявив, що на фронті в Україні "утворився глухий кут", і українській владі нібито потрібно задуматися над політичним варіантом завершення конфлікту.

У той же час президент Чехії Петр Павел розповідав, що вікно можливостей для прогресу України у війні закриється до кінця 2023 року.

Попри такі заяви, наші захисники продовжують демонструвати успіх на фронті. Нещодавно вони деокупували селище Урожайне Донецької області, а зараз намагаються звільнити від росіян село Роботине Запорізької області.

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