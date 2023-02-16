В США считают, что РФ сможет собрать силы для наступления не раньше мая, - CNN

Западные союзники не видят существенных изменений в способности российских сил, сконцентрированных на востоке Украины, проводить военные операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Россия увеличивает количество сил, расположенных на границе и на удерживаемой Россией территории в Украине. Однако, несмотря на это, союзники не считают, что они способны захватить новые территории.

"Маловероятно, что российские силы будут особенно лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они добьются особенно больших успехов, хотя они, похоже, готовы послать больше войск в мясорубку", - сказал высокопоставленный британский чиновник.

По оценкам американских военных, российским военным потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления. Однако российское руководство хочет действовать как можно скорее.

Высокопоставленный военный представитель США считает, что из-за давления Кремля россияне начнут наступательные действия раньше, чем их военные будут готовы к этому.

Издание отмечает, что хотя украинские официальные лица бьют тревогу по поводу новых атак России на востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям РФ в ее нынешнем состоянии.

"Они накопили достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, на этом все... Не впечатляет, по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", - заявил высокопоставленный украинский дипломат.