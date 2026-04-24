США потеряли в Иране важнейшее оружие для войны с Китаем, - NYT

С начала войны с Ираном США израсходовали около 1100 своих крылатых ракет большой дальности, разработанных для войны с Китаем. Речь идет о ракетах Tomahawk, которых было выпущено более тысячи - это превышает ежегодные закупки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, одновременно Пентагон использовал более 1200 ракет-перехватчиков Patriot, стоимость каждой из которых превышала 4 миллиона долларов, а также более 1000 наземных ракет Precision Strike и ATACMS.
По данным NYT, такое масштабное использование боеприпасов резко сократило запасы до "тревожного" уровня. Это заставило США срочно перебрасывать вооружение с баз в Европе и Азии на Ближний Восток, снижая готовность к потенциальным угрозам России и Китая.
Отдельной проблемой стали высокоточные ракеты JASSM-ER: их применили около 1100 единиц, оставив в резерве примерно 1500.
Для восстановления прежнего уровня глобальных запасов боеприпасов США придется сделать непростой выбор относительно того, где поддерживать свою военную мощь в настоящее время, и при нынешних темпах производства восстановление израсходованных запасов может занять годы, пишет NYT.
В CSIS оценивают остатки Tomahawk примерно в 3000 единиц. Общая стоимость кампании, по оценкам независимых экспертов, достигает 28-35 млрд. долларов.
При этом интенсивность боевых действий оказалась значительно выше официальных цифр: заявленные 13 тысяч пораженных целей предполагают многократные удары по одним и тем же объектам.
Дополнительный удар по боеспособности нанесло сокращение учений и переброски сил.
С тех пор на Ближний Восток с Тихого океана было направлено два экспедиционных корпуса морской пехоты, каждый численностью около 2200 морских пехотинцев.
Пентагон также перебросил из Азии современные системы противовоздушной обороны для усиления защиты от иранских беспилотников и ракет.
Адмирал Сэмюэл Дж. Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил, отказался комментировать переброску оружия из Азии на Ближний Восток, признав лишь, что "у складов оружия есть конечные границы".
