США потеряли в Иране важнейшее оружие для войны с Китаем, - NYT

Ослабление военного потенциала

Как пишет издание, одновременно Пентагон использовал более 1200 ракет-перехватчиков Patriot, стоимость каждой из которых превышала 4 миллиона долларов, а также более 1000 наземных ракет Precision Strike и ATACMS.

По данным NYT, такое масштабное использование боеприпасов резко сократило запасы до "тревожного" уровня. Это заставило США срочно перебрасывать вооружение с баз в Европе и Азии на Ближний Восток, снижая готовность к потенциальным угрозам России и Китая.

Отдельной проблемой стали высокоточные ракеты JASSM-ER: их применили около 1100 единиц, оставив в резерве примерно 1500.

США придется определяться

Для восстановления прежнего уровня глобальных запасов боеприпасов США придется сделать непростой выбор относительно того, где поддерживать свою военную мощь в настоящее время, и при нынешних темпах производства восстановление израсходованных запасов может занять годы, пишет NYT.

В CSIS оценивают остатки Tomahawk примерно в 3000 единиц. Общая стоимость кампании, по оценкам независимых экспертов, достигает 28-35 млрд. долларов.

При этом интенсивность боевых действий оказалась значительно выше официальных цифр: заявленные 13 тысяч пораженных целей предполагают многократные удары по одним и тем же объектам.

Дополнительный удар по боеспособности нанесло сокращение учений и переброски сил.

Перенаправление сил из Азии

С тех пор на Ближний Восток с Тихого океана было направлено два экспедиционных корпуса морской пехоты, каждый численностью около 2200 морских пехотинцев.

Пентагон также перебросил из Азии современные системы противовоздушной обороны для усиления защиты от иранских беспилотников и ракет.

Адмирал Сэмюэл Дж. Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил, отказался комментировать переброску оружия из Азии на Ближний Восток, признав лишь, что "у складов оружия есть конечные границы".