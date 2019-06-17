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У США під час випускного вечору сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 08:28
У США під час випускного вечору сталася стрілянина
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Внаслідок стрілянини загинула людина

А американському штаті Пенсильванія під час випускного вечору сталася стрілянина, внаслідок якої загинула людина та постраждали неповнолітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомляється, інцидент стався під час випускного вечору у місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб. В результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.

За даними правоохоронців, серед постраждалих 4 неповнолітніх у віці від 15 до 17 років. Вони отримали вогнепальні поранення, які не становлять загрози для життя.

Наразі поліція штату веде пошуки підозрюваного в скоєнні нападу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по людині, яка намагалася проникнути на оточену територію біля Білого дому у Вашингтоні. Інформації про стан здоров'я потерпілого немає.

Раніше, в приміщенні муніципального центру в місті Вірджінія-Біч у штаті Вірджинія сталася стрілянина, жертвами якої стали 12 осіб.  Ще шість чоловік отримали поранення, серед них - один поліцейський.

РБК-Україна писало, що в американській столиці Вашингтоні, в результаті стрілянини на південно-сході міста постраждали п'ять осіб. За даними поліції, один з потерпілих знаходиться у важкому стані. Життю інших потерпілих нічого не загрожує.

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Новини України СтрільбаСполучені Штати Америки
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