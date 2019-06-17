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В США во время выпускного вечера произошла стрельба

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 08:28
В США во время выпускного вечера произошла стрельба
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате стрельбы погиб человек

А американском штате Пенсильвания во время выпускного вечера произошла стрельба, в результате которой погиб человек и пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, инцидент произошел во время выпускного вечера в городе Филадельфия, на котором присутствовали около 60 человек. В результате стрельбы один человек погиб и 7 получили огнестрельные ранения.

По данным правоохранителей, среди пострадавших 4 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Они получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни.

Сейчас полиция штата ведет поиски подозреваемого в совершении нападения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Информации о состоянии здоровья потерпевшего нет.

Ранее, в помещении муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния произошла стрельба, жертвами которой стали 12 человек. Еще шесть человек получили ранения, среди них - один полицейский.

РБК-Украина писало, что в американской столице Вашингтоне в результате стрельбы на юго-востоке города пострадали пять человек. По данным полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Жизни других пострадавших ничего не угрожает.

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