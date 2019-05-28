У Вашингтоні сталася стрілянина, є постраждалі

Фото: поліція Вашингтона (mpdc.dc.gov)

Четверо дорослих і одна неповнолітня отримали поранення внаслідок стрілянини

В американській столиці, Вашингтоні, в результаті стрілянини на південному сході міста постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу департаменту поліції Вашингтона.

Серед потерпілих - четверо дорослих чоловіків і неповнолітній. Поліція повідомляє, що стрілянина сталася на вулиці Самнер-роуд.

Всі постраждалі були госпіталізовані до найближчих лікарень. За даними поліції, один з потерпілих знаходиться у важкому стані. Життю інших потерпілих нічого не загрожує.

Поліція оголосила в розшук того, хто стріляв. Він зник з місця злочину на легковому автомобілі Nissan сріблястого кольору. Фотографії автомобіля поліція опублікувала у себе на сайті і розповсюдила в ЗМІ.

Нагадаємо, минулого тижня в бразильському місті Паракатіл сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули три людини. Стрільцем виявився військовий льотчик у відставці 39-річний Радсон Араго Гімараєш. Спочатку він убив колишню дівчину, потім пішов до церкви.

Раніше в бразильському місті Белен одинадцять осіб були вбиті в результаті стрілянини в барі. Сім озброєних людей в капюшонах під'їхали до бару на мотоциклі і трьох автомобілях і відкрили вогонь.