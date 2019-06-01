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У Вірджинії в результаті стрілянини загинули 12 людей

Новини » Суспільство    01.06.2019 - 04:21
У Вірджинії в результаті стрілянини загинули 12 людей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Мертвий і сам підозрюваний у скоєнні злочину

В приміщенні муніципального центру в місті Вірджінія-Біч у штаті Вірджинія відбулася стрілянина, жертвами якої стали стали 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал WTKR.

Відомо, що мертвий і сам підозрюваний у стрілянині (12-й загиблий). Ще шість чоловік, вказала Пірс, отримали поранення, серед них - один поліцейський. В якому стані вони зараз знаходяться, вона не пояснила.

РБК-Україна писало, що в Бразилії в результаті бійки між ув'язненими у в'язниці штату Амазонас загинули щонайменше 15 осіб. Крім того, США семеро людей стали жертвами масової бійки в одній із найбільш небезпечних в'язниць у Південній Кароліні, ще 17 ув'язнених постраждали.

Раніше повідомлялося, що в американській столиці Вашингтоні, в результаті стрілянини на південно-сході міста постраждали п'ять осіб. За даними поліції, один з потерпілих знаходиться у важкому стані. Життям інших потерпілих нічого не загрожує.

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