США тимчасово закриють аеропорт Кабула

Аеропорт Кабула буде закритий на 48 годин. В цей час відбудеться евакуація тих, хто вже знаходиться в аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Кhaama.
У Держдепі заявили, що найгірша гуманітарна ситуація навколо аеропорту Кабула досягла свого піку і абсолютно безпрецедентна, оскільки, як повідомляється, за останні сім днів 12 осіб були або застрелені, або загинули в натовпі.
США та інші країни рекомендували своїм громадянам не приходити в аеропорт, так як тисячі людей заполонили вхід перед головними воротами.
"В'їзд в аеропорт буде здійснюватися за допомогою конкретних водіїв таксі, які будуть доставляти пасажирів до виходів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану.
Раніше повідомлялось, що Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику.