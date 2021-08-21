Евакуація з Афганістану: Україна пропонує прийняти громадян із групи ризику
Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Держдепу США Неда Прайса.
У Вашингтоні подякували партнерам зі всього світу, які "зіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах".
Зокрема, відзначили Бахрейн, Данію, Німеччину, Італію, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччину, ОАЕ, Великобританію і Узбекистан за допомогу з транзитом американців та громадян інших країн через свої території в безпечне місце.
"Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна і Уганда також зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців з групи ризику", - наголосив Прайс.
Нагадаємо, сьогодні із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів українськиї військово-транспортний літак Іл-76МД, який евакуював громадян.
Раніше країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула.