США временно закроют аэропорт Кабула

Аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов. В это время состоится эвакуация тех, кто уже находится в аэропорту.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Кһаама.

В Госдепе заявили, что самая худшая гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула достигла своего пика и абсолютно беспрецедентная, поскольку, как сообщается, за последние семь дней 12 человек были либо убиты, либо погибли в толпе.

США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приходить в аэропорт, так как тысячи людей заполонили вход перед главными воротами.

"Въезд в аэропорт будет осуществляться с помощью конкретных водителей такси, которые будут доставлять пассажиров к выходам", - говорится в сообщении.