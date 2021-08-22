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В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану

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Київ, Неділя 22 серпня 2021 08:49
В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану. Повернувся 31 українець.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку президента.

За його словами, літак сів 22 серпня.

"Україна продовжує повертати своїх громадян з Афганістану, де загострилася безпекова ситуація. Вранці до Києва з Кабула прибув наш військовий літак, яким евакуйовано 83 особи, зокрема 31 українець", - повідомив Зеленський.

Прес-служба Офісу президента повідомила, що повернулися 12 українських військових. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook, що евакуювали журналістів Wall Street Journal і "Радіо Свобода".

"Прямо зараз ми продовжуємо працювати над наступним рейсом з Кабула", - повідомив він.

Нагадаємо, Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику.

Раніше країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула.

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