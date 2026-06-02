Цены на нефть побили месячный рекорд из-за неопределенности в переговорах между США и Ираном

Цена на нефть подскочила до рекордного уровня, побив месячный рекорд, на что повлияла неопределенность в переговорах между США и Ираном, а также риск длительного скоращения потоков энергии из Персидского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Цена на нефть West Texas Intermediate торговалась около 92 долларов за баррель после роста более чем на 5% на предыдущей сессии, тогда как цена на нефть Brent упала чуть ниже 95 долларов.

Цены выросли в понедельник после сообщения о том, что Тегеран прекращает переговоры с Вашингтоном в знак протеста против нападений Израиля в Ливане, а затем снизились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что диалог продолжается.

Он добавил также, что меморандум о взаимопонимании с Ираном касаемо повторного открытия Ормузского пролива может быть подписан в течение следующей недели, согласно телефонному разговору, который он имел с ABC News. Трамп сказал, что США все еще должны "получить еще несколько баллов" перед сделкой.

Издание отмечает, что отсутствие ясности по поводу потенциального продолжения действующего прекращения огня и будущего потоков энергии через Ормузский пролив повлияло на цены на нефть, которые упали в прошлом месяце на фоне оптимизма относительно возможности достижения соглашения.

В сообщении полуофициального иранского информационного агентства Tasnim также говорится, что Тегеран и его региональные посредники включили в свою повестку дня полное закрытие Ормузского пролива, а также Баб-эль-Мандебского пролива - решающей альтернативы для экспорта нефти.

"Дальнейшие признаки того, что стороны больше не ведут активных переговоров, также лишат часть гарантий безопасности, на которые рынок полагался, чтобы определить наилучший результат", - сказала Ребекка Бабин, старший трейдер энергетики CIBC Private Wealth Group.

"Мы видели много споров в течение этого конфликта, и ничего не было окончательно определено", - добавила она.

В отчете также говорится, что Иран угрожает закрытием Баб-эль-Мандебского пролива.

Bloomberg отмечает, что путаницу усилило и то, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-разному оценили разговор о боевых действиях в Ливане.