Уничтожили командные пункты и радары: США ударили по Ирану
Американские военные нанесли удары по иранским радарам и командным пунктам управления дронами в ответ на сбитие собственного беспилотника. Удары произошли в субботу и воскресенье, несмотря на действующее перемирие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CENTCOM.
Что случилось
Центральное Командование Вооруженных сил США сообщило, что нанесло удары по объектам в Горуке и на острове Кешм в Иране - уничтожены радары и командные пункты управления дронами. Поводом стало сбитие Ираном американского беспилотника MQ-1, который действовал над международными водами.
В ответ американские истребители уничтожили:
- иранские средства противовоздушной обороны;
- наземную станцию управления;
- два дрона-камикадзе, которые представляли угрозу для судов в регионе.
Ни один американский военнослужащий не пострадал.
Контекст
Командование назвало удары "взвешенными и целенаправленными" и подчеркнуло: они стали ответом на "неоправданную иранскую агрессию" в условиях действующего перемирия. Командование заявило, что будет продолжать защищать американские активы и интересы в регионе.
Новые удары произошли на фоне сложных переговоров. Стало известно, что в последний момент Трамп решил переписать почти готовое соглашение с Ираном - президент выдвинул новые требования после ознакомления с проектом договоренностей.
Ранее СМИ сообщали, что США и Иран приблизились к рамочному соглашению, которое предусматривает 60-дневное перемирие, восстановление судоходства через Ормузский пролив и переговоры по ядерной программе Тегерана.