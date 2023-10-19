Скоро увидите Сектор Газа изнутри: министр обороны Израиля в обращении к ЦАХАЛу

Израильские военные сейчас видят Сектор Газа издалека, а скоро смогут увидеть его изнутри.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Издание пишет, что это может означать приближение наземной операции военными Израиля.

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда придет", - сказал министр.

Израиль приказал более 1 миллиону палестинцев эвакуироваться на юг перед ожидаемым наземным наступлением.

Израильские военные заявили на выходных, что готовы к "значительной" операции по суше, морю и воздуху, но не уточнили, когда состоится наступление.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде Сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

Ранее сообщалось, что 17 октября израильская армия ликвидировала одного из руководителей ХАМАСа. Этот момент попал на видео.