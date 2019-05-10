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США вперше заарештували судно КНДР

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 00:51
США вперше заарештували судно КНДР
Ілюстративне фото (flickr com)

Суховантаж затримали за поставки вугілля, що заборонено Радою безпеки ООН

Сполучені Штати вперше заарештували судно з Північної Кореї через порушення про боку КНДР режиму санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.

До сих пір США не арештовували кораблі, що належать Пхеньяну. Суховантаж КНДР заарештований за звинуваченням у порушенні міжнародного режиму санкцій - за поставки з КНДР вугілля в інші країни, що заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН.

Як уточнили в відомстві, під арешт потрапив суховантаж Wise Honest, водотоннажністю понад 17 тис. Тонн - один з найбільших в КНДР. Цим судном незаконно транспортувалося вугілля з Північної Кореї і доставлялось на територію КНДР важке машинне обладнання.

"Платежі за обслуговування і модернізацію Wise Honest проводилися в доларах США через американські банки, що нічого не підозрювали. Ці дії порушують давно існуюче законодавство США і резолюції Ради Безпеки ООН", - зазначено в прес-релізі Мін'юсту.

Адміністрація США у даній справі ініціювала цивільний позов в суді Південного округу штату Нью-Йорк. Влада США домагаються цим позовом конфіскації суховантажу.

"Wise Honest на даний час знаходиться в руках Сполучених Штатів, раніше його було затримано на підставі ордера, виданого в Південному окрузі Нью-Йорка", - підкреслили в Мін'юсті США.

Відзначається також, що ще в 2018 році це судно затримувала також влада Індонезії.

Нагадаємо, в березні 2019 президент США Дональд Трамп заявив, що не дав ввести в дію нові широкомасштабні санкції США проти КНДР, оголошені Мінфіном. Однак Трамп не уточнив, які санкції маються на увазі.

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