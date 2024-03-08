Новейший истребитель США F-35A сертифицировали для несения ядерных бомб

Об этом заявил представитель Объединенного программного офиса F-35 Расс Гомере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense .

Он добавил, что сертификация была получена 12 октября, хотя союзникам по НАТО США обещали завершить этот процесс к январю 2024 года.

Некоторые F-35A теперь будут способны нести B61-12, официально объявив истребитель-невидимку самолетом "двойного назначения", который может нести как обычное, так и ядерное оружие.

"F-35A - это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа (истребитель или бомбардировщик), достигшая этого статуса с начала 1990-х годов. Эта работа по ядерной сертификации F-35 является кульминацией более 10 лет интенсивных усилий всего атомного предприятия, в которое входят 16 различных государственных и отраслевых заинтересованных сторон", - сказал Гомер.

По его словам, это предоставляет США и НАТО важнейший потенциал, который поддерживает обязательства Вашингтона по расширенному сдерживанию раньше, чем ожидалось.

Не все ядерное оружие сможет нести самолет

По состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов бомб B61 находятся у союзников по НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, которые разделяют миссию альянса по нанесению ядерного удара.

Первые четыре страны планируют стать эксплуатантами F-35, а необходимость иметь самолет, способный нести ядерное оружие, является ключевой причиной

присоединения Германии к этой программе.

F-35A сертифицирован для перевозки только нового варианта B61-12, который заменит старые модели. Сертификация также не распространяется на родственные варианты самолета-невидимки - F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C, запускаемый с авианосца.

Что это даст НАТО

Самолеты двойного назначения служат еще одним элементом сдерживания наряду с традиционной ядерной триадой, состоящей из бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, и рассматриваются европейскими странами как ключевой элемент предотвращения российской агрессии.

Возможности ядерного оружия для объединенного ударного истребителя появляются в критический момент для НАТО на фоне войны в Украине и, в частности, российского запугивания ядерным оружием.

США и ядерное оружие

Осенью стало известно, что Соединенные Штаты будут разрабатывать современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61-13.

"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и при необходимости реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников", - сказал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.

А недавно The Telegrap писало, что Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку угроза со стороны России растет.