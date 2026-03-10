В США впервые за 50 лет построят новый нефтеперерабатывающий завод, - Трамп

По словам Трампа, США возвращаются к настоящему энергетическому доминированию.

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что впервые за 50 лет в стране будет построен новый крупный нефтеперерабатывающий завод.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что компания America First Refining открывает (имеется ввиду, что построит - ред.) первый новый нефтеперерабатывающий завод в США за 50 лет в Браунсвилле, штат Техас", - говорится в публикации.

По словам президента, историческая сделка достигает 300 млрд долларов и является огромной победой "для американских рабочих, энергетиков" и жителей Техаса.

Трамп отметил, что инвестиции в проект сделали партнеры США и в Индии и крупнейшая частная индийская энергетическая компания Reliance, за что выразил им благодарность.

"Новый нефтеперерабатывающий завод в порту Браунсвилла будет обеспечивать топливом рынки США, укрепит нашу национальную безопасность, увеличит производство энергии в Америке, принесет миллиарды долларов экономического эффекта и станет самым чистым НПЗ в мире", - подчеркнул глава Белого дома.

Также он добавил, что новый НПЗ обеспечит рост мирового экспорта и создаст тысячи рабочих мест и экономический рост в регионе.

Резюмируя Трамп сказал, что многомиллиардные сделки возвращаются в страну благодаря его программе "Америка прежде всего", а также упрощению процедур получения разрешений и снижению налогов.

Проблемы с нефтью из-за войны Трампа

Напомним, что 28 февраля 2026 года США и Израиль начали атаковать Иран, с целью сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны.

Однако мало того, что Иран начал бить в ответ, включая атаку на некоторые другие страны Ближнего Востока - Тегеран фактически заблокировал движение судов через Ормузкий пролив.