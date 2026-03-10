В США впервые за 50 лет построят новый нефтеперерабатывающий завод, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что в стране впервые за 50 лет будет построен новый крупный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, США возвращаются к настоящему энергетическому доминированию.
"Сегодня я с гордостью объявляю, что компания America First Refining открывает (имеется ввиду, что построит - ред.) первый новый нефтеперерабатывающий завод в США за 50 лет в Браунсвилле, штат Техас", - говорится в публикации.
По словам президента, историческая сделка достигает 300 млрд долларов и является огромной победой "для американских рабочих, энергетиков" и жителей Техаса.
Трамп отметил, что инвестиции в проект сделали партнеры США и в Индии и крупнейшая частная индийская энергетическая компания Reliance, за что выразил им благодарность.
"Новый нефтеперерабатывающий завод в порту Браунсвилла будет обеспечивать топливом рынки США, укрепит нашу национальную безопасность, увеличит производство энергии в Америке, принесет миллиарды долларов экономического эффекта и станет самым чистым НПЗ в мире", - подчеркнул глава Белого дома.
Также он добавил, что новый НПЗ обеспечит рост мирового экспорта и создаст тысячи рабочих мест и экономический рост в регионе.
Резюмируя Трамп сказал, что многомиллиардные сделки возвращаются в страну благодаря его программе "Америка прежде всего", а также упрощению процедур получения разрешений и снижению налогов.
Напомним, что 28 февраля 2026 года США и Израиль начали атаковать Иран, с целью сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны.
Однако мало того, что Иран начал бить в ответ, включая атаку на некоторые другие страны Ближнего Востока - Тегеран фактически заблокировал движение судов через Ормузкий пролив.
Как известно, через данный маршрут проходит около 20% мировых поставок нефти. Это в свою очередь привело к резкому повышению цен на нефть.
На днях Reuters написало, что Трамп рассматривает несколько вариантов сдерживания цен на нефть, которые превышают 100 долларов за баррель.
Причем была информация, что администрация Трампа может смягчить нефтяные санкции против России, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители.