У США вперше за 50 років побудують новий нафтопереробний завод, - Трамп

23:51 10.03.2026 Вт
2 хв
США хочуть стати лідером за нафтою у світі?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсував, що в країні вперше за 50 років буде побудовано новий великий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Читайте також: Трамп виправдав зростання цін на нафту після ескалації з Іраном

За словами Трампа, США повертаються до справжнього енергетичного домінування.

Президент США Дональд Трамп анонсував, що вперше за 50 років у країні буде побудовано новий великий нафтопереробний завод.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що компанія America First Refining відкриває (мається на увазі, що побудує - ред.) перший новий нафтопереробний завод у США за 50 років у Браунсвіллі, штат Техас", - йдеться в публікації.

За словами президента, історична угода сягає 300 млрд доларів і є величезною перемогою "для американських робітників, енергетиків" і жителів Техасу.

Трамп зазначив, що інвестиції в проєкт зробили партнери США і в Індії та найбільша приватна індійська енергетична компанія Reliance, за що висловив їм подяку.

"Новий нафтопереробний завод у порту Браунсвілла забезпечуватиме паливом ринки США, зміцнить нашу національну безпеку, збільшить виробництво енергії в Америці, принесе мільярди доларів економічного ефекту і стане найчистішим НПЗ у світі", - наголосив глава Білого дому.

Також він додав, що новий НПЗ забезпечить зростання світового експорту і створить тисячі робочих місць та економічне зростання в регіоні.

Резюмуючи Трамп сказав, що багатомільярдні угоди повертаються в країну завдяки його програмі "Америка насамперед", а також спрощенню процедур отримання дозволів і зниженню податків.

Проблеми з нафтою через війну Трампа

Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року США та Ізраїль почали атакувати Іран, з метою стримати ядерні амбіції Тегерана і знищити ракетний арсенал країни.

Однак мало того, що Іран почав бити у відповідь, включно з атакою на деякі інші країни Близького Сходу - Тегеран фактично заблокував рух суден через Ормузьку протоку.

Як відомо, через цей маршрут проходить близько 20% світових поставок нафти. Це своєю чергою призвело до різкого підвищення цін на нафту.

Днями Reuters написало, що Трамп розглядає кілька варіантів стримування цін на нафту, які перевищують 100 доларів за барель.

Причому була інформація, що адміністрація Трампа може пом'якшити нафтові санкції проти Росії, щоб стабілізувати світові ціни на енергоносії.

