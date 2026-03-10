У США вперше за 50 років побудують новий нафтопереробний завод, - Трамп

За словами Трампа, США повертаються до справжнього енергетичного домінування.

Президент США Дональд Трамп анонсував, що вперше за 50 років у країні буде побудовано новий великий нафтопереробний завод.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що компанія America First Refining відкриває (мається на увазі, що побудує - ред.) перший новий нафтопереробний завод у США за 50 років у Браунсвіллі, штат Техас", - йдеться в публікації.

За словами президента, історична угода сягає 300 млрд доларів і є величезною перемогою "для американських робітників, енергетиків" і жителів Техасу.

Трамп зазначив, що інвестиції в проєкт зробили партнери США і в Індії та найбільша приватна індійська енергетична компанія Reliance, за що висловив їм подяку.

"Новий нафтопереробний завод у порту Браунсвілла забезпечуватиме паливом ринки США, зміцнить нашу національну безпеку, збільшить виробництво енергії в Америці, принесе мільярди доларів економічного ефекту і стане найчистішим НПЗ у світі", - наголосив глава Білого дому.

Також він додав, що новий НПЗ забезпечить зростання світового експорту і створить тисячі робочих місць та економічне зростання в регіоні.

Резюмуючи Трамп сказав, що багатомільярдні угоди повертаються в країну завдяки його програмі "Америка насамперед", а також спрощенню процедур отримання дозволів і зниженню податків.

Проблеми з нафтою через війну Трампа

Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року США та Ізраїль почали атакувати Іран, з метою стримати ядерні амбіції Тегерана і знищити ракетний арсенал країни.

Однак мало того, що Іран почав бити у відповідь, включно з атакою на деякі інші країни Близького Сходу - Тегеран фактично заблокував рух суден через Ормузьку протоку.