США відновлюють військові навчання на сході Європи

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Навчання мали відбутись в травні, але їх перенесли на червень через пандемію коронавірусу

У червні в Польщі відбудуться військові навчання за участі 4 тис. американських та 2 тис. польських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Загальною темою навчань буде передислокація сил з Німеччини до можливих гарячих точок на східному фланзі НАТО.

"Загалом більше 6000 військових і 3000 одиниць обладнання надійшло до Європи і більше 9000 машин було передислоковано зі сховищ Сухопутних сил у райони проведення навчань в Німеччині", - йдеться у заяві Сухопутних сил США в Європі.

Зазначається, що під час навчань будуть вжиті всі необхідні протиепідемічні заходи задля убезпечення військовослужбовців від інфікування коронавірусом. Зокрема військові дотримуватимуться соціального дистанціювання та носитимуть маски, повідомив командувач 297 групою Нацгвардії США Метью Шелл.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19 і працює над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість.

У кінці квітня посли країн НАТО провели закриту зустріч зі Столтенбергом, на якій було вирішено розпочати підготовку до другої хвилі спалаху COVID-19 цієї осені. Очікується, що план буде представлений і схвалений Альянсом в кінці червня на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.

Автор: Роман Калиниченко