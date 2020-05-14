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США возобновляют военные учения на востоке Европы

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 20:37
США возобновляют военные учения на востоке Европы
Иллюстративное фото (facebook com DeptofDefense)

Учения должны были состояться в мае, но их перенесли на июнь из-за пандемии коронавируса

В июне в Польше пройдут военные учения с участием 4 тыс. американских и 2 тыс. польских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Общей темой учений будет передислокация сил из Германии в возможные горячие точки на восточном фланге НАТО.

"В целом более 6000 военных и 3000 единиц оборудования поступило в Европу и более 9000 машин было передислоцировано из хранилищ Сухопутных сил в районы проведения учений в Германии", - говорится в заявлении Сухопутных сил США в Европе.

Отмечается, что во время учений будут приняты все необходимые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности военнослужащих от инфицирования коронавирусом. В частности, военные будут придерживаться социального дистанцирования и носить маски, сообщил командующий 297 группой Нацгвардии США Мэтью Шелл.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.

В конце апреля послы стран НАТО провели закрытую встречу со Столтенбергом, на которой было решено начать подготовку ко второй волне вспышки COVID-19 этой осенью. Ожидается, что план будет представлен и принят Альянсом в конце июня на заседании министров обороны стран-членов НАТО.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины учениявоенные
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