ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 21:33
НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії коронавірусу
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Генсек НАТО і військові міністри ЄС обговорили наслідки COVID-19

Північноатлантичний альянс готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19 і працює над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Сьогодні відбулася відеоконференція міністрів оборони країн ЄС за участю генсека НАТО Йенса Столтенберга та заступника генсека ООН з операцій з підтримання миру Жан-П'єра Лакруа. Учасники, серед іншого, обговорили наслідки пандемії на безпеку у світі і зусилля обох організацій щодо боротьби з вірусом.

Столтенберг привітав тісну співпраця між НАТО та ЄС, зазначивши, що зараз "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість населення і боротьбу з дезінформацією".

Він також наголосив, що проблеми безпеки не зменшилися через коронавірус. За його словами, на тлі пандемії потенційні супротивники будуть намагатися перевірити рішучість НАТО.

"Оскільки НАТО реагує на цю пандемію, ми також готуємось до довгострокових наслідків COVID-19 і працюємо над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість", - йдеться в повідомленні.

У кінці квітня посли країн НАТО провели закриту зустріч з главою Альянсу Йенсом Столтенбергом, на якій було вирішено розпочати підготовку до другої хвилі спалаху COVID-19 цієї осені. Очікується, що план буде представлений і схвалений Альянсом в кінці червня на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.

Також РБК-Україна повідомляло, що світові військові витрати досягли рекордного рівня за 30 років. 62% всіх витрат на оборону припадає на п'ять країн - США, Китай, Індію, Росію та Саудівську Аравію.

На початку травня американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють з Росією питання контролю над озброєннями.

Теги Новини України НАТОКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся