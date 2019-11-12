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США не виконали угоду по Сирії, - Ердоган

Новини » В світі     12.11.2019 - 12:22
США не виконали угоду по Сирії, - Ердоган
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)

Реджеп Ердоган проведе в США зустріч з Дональдом Трампом

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Сполучені Штати не виконали свою угоду про виведення курдських бойовиків з регіону "безпечної зони" у Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву Він зробив перед відльотом до США, де він 13 листопада повинен провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

"Неможливо сказати, що терористи (курдські бойовики народної самооборони - ред.) залишили смугу північно-сходу Сирії", - повідомив президент Туреччини.

Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина припинила військову операцію в Сирії згідно з підписаною угодою з США за яким курдські сили повинні покинути територію "безпечної зони".

Також повідомлялося, що за словами Ердогана, Туреччина готова покинути Сирію лише після виведення військ з іншими країнами регіону. За його словами, поки всі курдські бойовики не покинуть регіон Туреччина готова продовжувати військову операцію в Сирії.

Також повідомлялося, що в США попередили Туреччини про введення санкцій, у разі покупки системи С-400 у Російської Федерації. Це питання, зокрема, буде обговорюватися між Ердоганом і Трампом під час їх зустрічі в США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганСирія
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