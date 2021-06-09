У США на військовій базі сталася стрілянина

"Попередження про активну стрілку для всього персоналу JBSA-Lackland. Всьому персоналу бази негайно виконати процедуру блокування і зайняти укриття. Тривога не навчальна", - йдеться в повідомленні.

Однак поки про подробиці інциденту не повідомляється.

База "Лакленд" використовується, в тому числі для підготовки бійців Національної гвардії і офіцерів американської армії.

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На базі Сан-Антоніо повідомили, що постраждалих в результаті стрілянини немає. Однак зараз аварійні служби бази працюють над перевіркою території і пошуком того, хто стріляв.

"Імовірно, стрілянина сталася біля воріт Valley Hi Gate на території Об'єднаної бази Сан-Антоніо", - йдеться в повідомленні.