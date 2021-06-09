У США на військовій базі сталася стрілянина

У штаті Техас на базі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів сталася стрілянина. Оголошена команда"в укриття".
Про це повідомляє Об'єднана база Сан-Антоніо у Twitter.
"Попередження про активну стрілку для всього персоналу JBSA-Lackland. Всьому персоналу бази негайно виконати процедуру блокування і зайняти укриття. Тривога не навчальна", - йдеться в повідомленні.
Однак поки про подробиці інциденту не повідомляється.
База "Лакленд" використовується, в тому числі для підготовки бійців Національної гвардії і офіцерів американської армії.
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На базі Сан-Антоніо повідомили, що постраждалих в результаті стрілянини немає. Однак зараз аварійні служби бази працюють над перевіркою території і пошуком того, хто стріляв.
"Імовірно, стрілянина сталася біля воріт Valley Hi Gate на території Об'єднаної бази Сан-Антоніо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Флориді двоє підлітків втекли з інтернату, після чого вломилися в чужому будинок і вкрали зброю. Зокрема, автомат АК-47, пістолет і рушниця. Після цього вони влаштували перестрілку з правоохоронцями.
Крім того, в Хайаліа в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.
Додамо, що раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.
Крім того, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.
Як писало РБК-Україна, в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.