В США на военной базе произошла стрельба

В штате Техас на базе военно-воздушных сил Соединенных Штатов произошла стрельба. Объявлена команда "в укрытие".
Об этом сообщает Объединенная база Сан-Антонио в Twitter.
"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала JBSA-Lackland. Всему персоналу базы немедленно выполнить процедуру блокировки и занять укрытия. Тревога не учебная", - говорится в сообщении.
Однако пока о подробностях инцидента не сообщается.
База "Лаклэнд" используется, в том числе, для подготовки бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.
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На базе Сан-Антонио сообщили, что пострадавших в результате стрельбы нет. Однако сейчас аварийные службы базы работают над проверкой территории и поиском стрелявшего.
"Предположительно, стрельба произошла у ворот Valley Hi Gate на территории Объединенной базы Сан-Антонио", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее во Флориде двое подростков сбежали из интерната, после чего вломились в чужом дом и украли оружие. В частности, автомат АК-47, пистолет и ружье. После этого они устроили перестрелку с правоохранителями.
Кроме того, в Хайалиа в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.
Добавим, что ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.
Кроме того, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.
Как писало РБК-Украина, в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.