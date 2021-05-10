Внаслідок стрілянини в Колорадо загинули сім осіб
В американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталась стрілянина під час святкування дня народження. Внаслідок інциденту загинули сім людей.
Про це повідомляє пресслужба поліції міста.
Підозрюваний стрілець під'їхав до трейлера, де святкували день народження, і відкрив вогонь, після чого заподіяв собі смерть.
Поліція виявила шість загиблих на місці події, ще одна людина була поранена і пізніше померла в лікарні. На вечірці також були діти, вони не постраждали.
За попередніми даними, стрілець виявився хлопцем однієї з загиблих.
Всі обставини події встановлюються.
Напередодні у Флориді влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум 5 осіб.
Раніше стало відомо, що в американському штаті Колорадо, в супермаркеті, невідомий відкрив стрілянину. Спочатку повідомлялось, що в результаті інциденту загинули шість осіб, включаючи одного поліцейського.
Також в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.