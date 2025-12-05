США внесли завершение войны в Украине в ключевые пункты Стратегии нацбезопасности

Соединенные Штаты представили новую Стратегию национальной безопасности, один из ключевых пунктов которой - это завершение войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.
В целом Вашингтон желает восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе должно быть урегулирование конфликта в Украине. Также США настроены на скорейшее прекращение боевых действий для "стабилизации евразийского пространства" и сокращения рисков вооруженного конфликта между странами Европы и Россией.
От Европы Соединенные Штаты хотят открытых рынков для американских товаров и справедливого отношения к американскому бизнесу.
По новой стратегии США также хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс" и чтобы Европа взяла на себя ответственность за обеспечение собственной обороны.
При этом администрация США "находится в противоречии" с европейскими чиновниками, многие из которых "топчут" демократические нормы.
Интересно, что США больше не рассматривают Ближний Восток как доминирующий фактор своей внешней политики, а Индо-Тихоокеанский регион будет полем одной из ключевых геополитических и экономических битв в этом веке. Также в будущем США должны сосредоточиться на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.
Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине, который разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.
Первоначальный вариант документа насчитывал 28 пунктов, но откровенно они были очень выгодны России. В связи с этим 23 и 30 октября делегации США и Украины провели консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева. Отметим, что первая встреча была в Женеве (Швейцария), вторая в Майами
Уже во вторник, 2 декабря, Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить уже обновленный документ.
После 5-часовых переговоров к СМИ вышел помощник Путина Юрий Ушаков. Он заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.
Через несколько дней на эту тему высказался и сам Путин. Он сказал, что отклонил часть мирных предложений и проинформировал, что теперь документ насчитывает 27 пунктов и разделен на 4 "пакета".
Издание NYT уточнило, что один из "пакетов", о которых было упомянуто выше, касаются украинского суверенитета. В частности, ограничения численности ВСУ и дальности ракет. Другие же пакеты - уже о территориальных уступках, экономическом сотрудничестве США и РФ после войны, а также более широких вопросах безопасности Европы.