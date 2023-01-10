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США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины, - CNN

Новина українською →
США, Вторник 10 января 2023 16:13
США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины, - CNN Фото: США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Произошли "существенные" изменения в типе вооружения, которое США и их союзники начали предоставлять Украине, чтобы удовлетворить запросы Киева по поводу огневой мощи, сообщили двое высокопоставленных чиновников США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Последнее объявление США о помощи включало больше наступательного оружия, такого как боевые машины Bradley и передовые ракетные системы большой дальности. Эксперты сходятся во мнении, что Bradley придают Киеву значительный новый наступательный потенциал.

"Я думаю, что украинцы поступят так, возьмут эти 50 Bradley и поместят большинство из них в один батальон или одну бронетанковую бригаду… и создадут железный кулак, который будет использован для проникновения в российскую линейную оборону", - сказал генерал-лейтенант армии в отставке. . Бен Ходжес,

Один американский чиновник также отметил, что Украина соблюдает ограничения на использование оружия, предоставленного Западом, тем самым смягчая оговорку относительно отправки более мощных систем.

Напомним, обучение украинских военных по пользованию БМП Bradley начнется уже в конце этого месяца.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве обороны США рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина.

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