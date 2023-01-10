США внесли "суттєві" зміни в воєнну допомогу для України, - CNN

Відбулися "суттєві" зміни в типі озброєння, яке США та їх союзники почали надавати Україні, щоб задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності, повідомили двоє високопоставлених чиновників США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Останнє оголошення США про допомогу включало більше наступальної зброї, такої як бойові машини Bradley та передові ракетні системи великої дальності. Експерти сходяться на думці, що Bradley надають Києву значний новий наступальний потенціал.

"Я гадаю, що українці зроблять так, візьмуть ці 50 Bradley й помістять більшість із них в один батальйон чи одну бронетанкову бригаду… і створять залізний кулак, який буде використаний для проникнення в російську лінійну оборону", - сказав генерал-лейтенант армії у відставці. Бен Ходжес,