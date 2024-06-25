США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми
Соединенные Штаты обнародовали список стран-спонсоров торговли людьми. В него, среди прочего, включили Россию и Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", - говорится в сообщении.
В частности, в список включены,
- Афганистан;
- Беларусь;
- Бирма;
- Китай;
- Куба;
- Эритрея;
- Иран;
- КНДР;
- Россия;
- Южный Судан;
- Судан;
- Сирия;
- Туркменистан.
Реакция Украины
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ - страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине.
"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Россия активизировала усилия по вербовке наемников в разных странах. Предложения включают денежные выплаты и, в некоторых случаях, даже гражданство РФ.
Однако не все наемники готовы рисковать жизнью за сомнительные блага. Известны случаи досрочного увольнения по просьбе Индии своих граждан, работавших в российской армии.
Немало наемников из Шри-Ланки, уже успевших поучаствовать в боевых действиях, погибли.
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