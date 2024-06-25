США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", - говорится в сообщении.

В частности, в список включены,

Афганистан;

Беларусь;

Бирма;

Китай;

Куба;

Эритрея;

Иран;

КНДР;

Россия;

Южный Судан;

Судан;

Сирия;

Туркменистан.

Реакция Украины

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ - страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине.

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отметил он.