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США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Вівторок 25 червня 2024 15:31
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США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати оприлюднили список країн-спонсорів торгівлі людьми. До нього, серед іншого, включили Росію та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Звіт охоплює наступні 13 країн, у яких документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, до списку занесено,

  • Афганістан;
  • Білорусь;
  • Бірма;
  • Китай;
  • Куба;
  • Еритрея;
  • Іран;
  • КНДР;
  • Росія;
  • Південний Судан;
  • Судан;
  • Сирія;
  • Туркменістан.

Реакція України

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ - країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні.

"Однак такі списки, засудження дій Росії іншими державами, може врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів і притягнення винних до відповідальності", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Росія активізувала зусилля з вербування найманців у різних країнах. Пропозиції включають грошові виплати і, в деяких випадках, навіть громадянство РФ.

Однак не всі найманці готові ризикувати життям за сумнівні блага. Відомі випадки дострокового звільнення на прохання Індії своїх громадян, які працювали в російській армії.

Чимало найманців зі Шрі-Ланки, які вже встигли взяти участь у бойових діях, загинули.

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