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США признают право Турции на самооборону, но призывают к миру, - Белый дом

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Вашингтон, Понедельник 28 ноября 2022 22:56
США признают право Турции на самооборону, но призывают к миру, - Белый дом Фото: США признают право Турции на самооборону, но призывают к миру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты признают право Турции на самооборону, но призывают к мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации вооруженного конфликта на севере Сирии", - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, 20 ноября министерство обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG.

Позже стало известно, что турецкая армия практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию. Операция может начаться в ближайшие дни, после решения Кабинета министров.

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