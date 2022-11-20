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Операция "Коготь-меч": турецкая авиация нанесла удары по курдским базам в Сирии и Ираке

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Воскресенье 20 ноября 2022 06:20
Операция "Коготь-меч": турецкая авиация нанесла удары по курдским базам в Сирии и Ираке Фото: Турция нанесла авиаудары в рамках операции в Ираке и Сирии (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Владимир Костырин

Министерство национальной обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и севере Ирака и авиаударам по базам курдской вооруженной организации YPG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Как отмечается в заявлении министерства, удары в рамках воздушной операции "PENÇE KILIÇ" ("Коготь-меч") были нанесены по базам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийского курдского ополчения YPG, которое, как утверждают в Анкаре, использовались для нападений на Турцию.

"Гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями. Пришло время расплаты", - заявили в Минобороны Турции.

Также в пресс-релизе на сайте ведомства подчеркивают, что проводят операции с целью "предотвращения террористических нападений на наш народ и силы безопасности с севера Ирака и Сирии, обеспечения безопасности границ и уничтожения терроризма в его источнике".

В Минобороны добавили, что операция проводилась в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН.

Операция &quot;Коготь-меч&quot;: турецкая авиация нанесла удары по курдским базам в Сирии и Ираке

Стоит отметить, что турецкое телевидение NTV сообщило, что воздушное пространство Сирии, которое контролировала РФ, впервые за долгие годы стало открытым для турецких военных самолетов.

Турция уже провела три операции в северной Сирии против ополченцев YPG. Президент Тайип Эрдоган ранее заявлял о возможности провести еще одну.

Воздушным ударам уже подвергались ряд баз курдов:

  • Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербеси, Маранес, Маликия, аэропорт Минниг, Тель Рифат - в Сирии,
  • Асос, Сулеймания, Синджер, Кандил, Эрбиль - в Ираке.

Поздно вечером в субботу в СДС заявили, что турецкая авиация обстреляла две деревни, населенные внутренне перемещенными лицами на севере Сирии, передает Reuters.

Операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.

Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.

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