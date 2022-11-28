Армия Турции практически завершила подготовку к наземной операции в Сирии

Турецкая армия практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию. Операция может начаться в ближайшие дни, после решения Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что решение о проведении наземной операции в Сирии турецкое правительство может принять уже сегодня, 28 ноября.

"Турецким вооруженным силам требуется всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми", - сказал один из высокопоставленных чиновников, добавив, что союзные Турции сирийские повстанцы были готовы к такой операции всего через несколько дней после теракта в Стамбуле 13 ноября.

При этом, по словам чиновника, операция должна начаться в ближайшее время. Сейчас армия ожидает команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана.