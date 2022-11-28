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США визнають право Туреччини на самооборону, але закликають до миру, - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 28 листопада 2022 22:56
США визнають право Туреччини на самооборону, але закликають до миру, - Білий дім Фото: США визнають право Туреччини на самооборону, але закликають до миру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати визнають право Туреччини на самооборону, але закликають до мирного врегулювання збройного конфлікту.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"США визнають право Туреччини на самооборону, але хочуть деескалації збройного конфлікту на півночі Сирії", - йдеться у заяві Білого дому.

Нагадаємо, 20 листопада міністерство оборони Туреччини оголосило про проведення повітряної операції на півночі Сирії та Іраку та авіаударах по базах курдської збройної організації YPG.

Згодом стало відомо, що турецька армія практично завершила підготовку до наземного вторгнення в північну Сирію. Операція може розпочатися найближчими днями після рішення Кабінету міністрів.

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