США вывели из-под санкций бывшего министра финансов России

20:22 03.04.2026 Пт
Задорнов еще в 2024 году судился против США, требуя отменить санкции.
Антон Корж
США вывели из-под санкций бывшего министра финансов России Фото: экс-министр финансов России Михаил Задорнов (Wikimedia)

США 3 апреля сняли санкции с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

В сообщении отмечается, что санкции с Задорнова снимаются. Никакой причины снятия санкций с российского экс-министра не указывается.

Михаил Задорнов еще с 2022 года находился под санкциями США. Он возглавлял российский банк "Открытие" и был причастен к обеспечению существенного источника дохода для российского режима. Таким образом, банк Задорнова финансировал войну и геноцид гражданского населения в Украине.

Интересно, что сам Задорнов, который в 1997-1999 годах возглавлял министерство финансов России, в 2024 году подал иск в суд в США с требованием отменить санкции. Задорнов заявил, что не уже возглавляет банк, поэтому, мол, есть отсутствие оснований для их введения.

Напомним, что США продолжают политику ослабления санкций против РФ. В частности 31 марта США исключили из санкционного списка отдельные российские суда, в частности контейнеровозы под российским флагом. Соответствующая генеральная лицензия позволяет завершить операции по разгрузке нефти, загруженной до 12 марта.

18 марта США вывели из санкционного списка три компании и трех человек, которые связаны с Россией. Никакого объяснения своих действий Вашингтон не предоставил. Но за несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно ослабил санкции против российской нефти для "стабилизации мирового рынка" на фоне энергетического кризиса.

Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции против России
Новости
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои