США вывели из-под санкций бывшего министра финансов России
США 3 апреля сняли санкции с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
В сообщении отмечается, что санкции с Задорнова снимаются. Никакой причины снятия санкций с российского экс-министра не указывается.
Михаил Задорнов еще с 2022 года находился под санкциями США. Он возглавлял российский банк "Открытие" и был причастен к обеспечению существенного источника дохода для российского режима. Таким образом, банк Задорнова финансировал войну и геноцид гражданского населения в Украине.
Интересно, что сам Задорнов, который в 1997-1999 годах возглавлял министерство финансов России, в 2024 году подал иск в суд в США с требованием отменить санкции. Задорнов заявил, что не уже возглавляет банк, поэтому, мол, есть отсутствие оснований для их введения.
Напомним, что США продолжают политику ослабления санкций против РФ. В частности 31 марта США исключили из санкционного списка отдельные российские суда, в частности контейнеровозы под российским флагом. Соответствующая генеральная лицензия позволяет завершить операции по разгрузке нефти, загруженной до 12 марта.
18 марта США вывели из санкционного списка три компании и трех человек, которые связаны с Россией. Никакого объяснения своих действий Вашингтон не предоставил. Но за несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно ослабил санкции против российской нефти для "стабилизации мирового рынка" на фоне энергетического кризиса.