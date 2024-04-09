США выдвинули новое предложение о прекращении войны в Секторе Газа, - WSJ

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс представил новое предложение, призванное помочь в достижении договоренности между Израилем и ХАМАСом о прекращении шестимесячной войны в Секторе Газа и освобождении оставшихся заложников.

Согласно плану, ХАМАС освободит 40 из более чем 100 пленников, все еще удерживаемых в Газе, в обмен на освобождение из израильских тюрем 900 палестинских заключенных - в том числе 100 осужденных по обвинению в терроризме - в течение шестинедельного прекращения огня в Газе, сообщили арабские посредники.

США также предложили разрешить мирным палестинцам без ограничений возвращаться в северную часть Газы с юга, куда они были вынуждены переселиться с начала конфликта в октябре. Израиль не хотел разрешать это, опасаясь, что боевики ХАМАС смешаются с гражданским населением и вернутся в районы, которые, по словам Израиля, уже очищены. Ранее израильские переговорщики предлагали разрешить 60 тысячам палестинцев вернуться туда.

Согласно плану, палестинцы, которым будет разрешено вернуться, получат свободу передвижения по двум основным дорогам с севера на юг, а израильские войска будут размещены почти на треть мили от этих дорог.

Предложение также требует от ХАМАСа предоставить список 40 заложников, которых он освободит, включая пять женщин-солдат, и прийти к компромиссу относительно того, какие палестинские заключенные могут быть освобождены из израильских тюрем.