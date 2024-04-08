"Мы в одном шаге от победы": Нетаньяху анонсировал полный разгром ХАМАС

Израиль готов воевать до полной победы над группировкой ХАМАС и обещает прекратить огонь только после возвращения похищенных террористами израильтян.

По его словам, сегодня Израиль отмечает шесть месяцев с начала войны с ХАМАС. Он добавил, что в ходе военной кампании Армия обороны ЦАХАЛ ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАСа, включая высших командиров.

"Мы уничтожили, ранили или взяли в плен значительное число террористов ХАМАСа. Мы также зачистили "Шифу" и многие другие штаб-квартиры террористов. Мы разрушили заводы по производству ракет и вооружения, склады оружия и боеприпасов и продолжаем планомерно уничтожать туннели. Мы в одном шаге от победы", - сказал Нетаньяху.

Война до освобождения всех заложников

Он отметил, что боевики ХАМАС до сих пор удерживают 133 "наших похищенных братьев и сестер" и добавил, что Тель-Авив уже вернул 123 похищенных и "намерены вернуть домой их всех".

"Я ясно дал понять международному сообществу: без возвращения похищенных прекращения огня не будет. Этого не случится. Это политика израильского правительства, и я приветствую тот факт, что администрация Байдена на днях ясно дала понять, что она по-прежнему придерживается аналогичной позиции", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что ХАМАС препятствует сделке по возвращению заложников, а "его нереалистичные требования направлены на прекращение войны и самосохранение". Нетаньяху полагает, что ХАМАС пытается выжить и восстановить способность подвергать опасности граждан и солдат Израиля.

По мнению главы правительства, капитуляция перед требованиями ХАМАСа, "позволит ему, как он и обещал, снова и снова продолжать попытки повторять преступления, подобные совершенным 7 октября".

"ХАМАС надеется, что давление извне и изнутри вынудит Израиль подчиниться этим нереалистичным требованиям. Этого не произойдет. Израиль готов к сделке, но Израиль не готов сдаться. Вместо того, чтобы направлять международное давление на Израиль, что только способствует ужесточению позиции ХАМАСа, давление международного сообщества необходимо направить против ХАМАСа. Это будет способствовать освобождению похищенных", - сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что "нет войны справедливей, чем эта", и добавил, что "мы полны решимости завершить ее полной победой, вернуть всех наших похищенных, закончить ликвидацию ХАМАСа во всем Секторе Газа, включая Рафах, и гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля".

К нападению причастен Иран

Нетаньяху также отметил, что за нападением на Израиль "стоит Иран через своих сателлитов". Премьер напомнил, что с 7 октября Израиль подвергся атакам на многих фронтах со стороны сателлитов Ирана – ХАМАСа, "Хезболлы", хуситов, милиций из Ирака и Сирии и других.

"Мы будем бить того, кто причиняет или планирует причинить нам ущерб. Мы постоянно следуем этому принципу, следуем ему также и в последние дни. Вблизи и вдали, на окружающих нас и далеких от нас аренах. Израиль готов обороняться и атаковать при любой попытке и откуда бы то ни было совершить на нас нападение", - сказал глава израильского правительства.

Он также отметил, что "сейчас, в разгар войны, нам необходимо объединиться для отражения нападений на нас".

"Настало время единства. Но именно в это время экстремистское и склонное к насилию меньшинство пытается расколоть страну. Нет ничего иного, чего наши враги желали бы больше этого. Они надеются, что внутренний раскол и беспричинная ненависть остановят нас перед самой победой", - сказал Нетаньяху.

Он также сообщил, что "страны возникают в единстве и гибнут в расколе". Но пусть наши враги не заблуждаются: абсолютное большинство народа едино в необходимости продолжать сражаться до победы.

"Большинство народа, и я в том числе, осуждают любые проявления насилия: бесчинства и нарушения закона, наезды на демонстрантов, или нападения на полицейских, дикое подстрекательство к убийствам и насилию в социальных сетях. Будем же едины, разобьем наших врагов, уничтожим ХАМАС, освободим наших похищенных и, с божьей помощью, добьемся полной победы", - подытожил Нетаньяху.