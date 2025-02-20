США выступают против того, чтобы называть Россию "агрессором" в заявлении G7, - FT

США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Более того, звучат угрозы сорвать традиционную демонстрацию единства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Пять западных чиновников, знакомых с этим вопросом рассказали FT, что участие украинского президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 в понедельник также еще не согласовано.

Издание отмечает, что разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в войне, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и предложил пригласить Россию обратно в G7.

По словам анонимных западных чиновников, посланцы США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 использовали еще с 2022 года для описания конфликта.

Стоит заметить, что в прошлогоднем заявлении лидеров G7 пять раз упоминается о российской агрессии.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины", - говорится в заявлении 2024 года.

Два анонимных источника отметили, что настаивание администрации Трампа на смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США к описанию войны как "конфликта в Украине".

Это изменение знаменует собой отход от языка, который использовала администрация бывшего президента США Джо Байдена, часто употреблявшая такие фразы, как "российская агрессия", говоря о крупнейшей сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны.