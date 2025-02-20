Во Франции подтвердили визит Макрона в США: какой месседж готовят Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе поедет в США. Он будет говорить о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Макрон поедет в Вашингтон на следующей неделе. Таким образом он подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что он встретится с Макроном "очень скоро, возможно, в понедельник".

По словам министра, Макрон в США будет говорить об Украине.

"Он поедет, чтобы передать голос европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них", - сказал Хаддад.

Французский министр считает, что "сорванное прекращение огня было бы победой" российского диктатора Владимира Путина.

Хаддад добавил, что на переговорах в Саудовской Аравии у Европы есть несколько активов, которые можно использовать, начиная с поддержки Украины, которая, как он указал, "больше, чем у США". Он назвал в качестве рычагов "экономическое давление на Россию" и "способность обеспечить гарантии безопасности".

Комментируя заявления Трампа с критикой президента Украины, Хаддад заявил, что "единственный диктатор в этой войне - Путин, а Зеленский - герой".