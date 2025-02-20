Во Франции подтвердили визит Макрона в США: какой месседж готовят Трампу
Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе поедет в США. Он будет говорить о войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Макрон поедет в Вашингтон на следующей неделе. Таким образом он подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что он встретится с Макроном "очень скоро, возможно, в понедельник".
По словам министра, Макрон в США будет говорить об Украине.
"Он поедет, чтобы передать голос европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них", - сказал Хаддад.
Французский министр считает, что "сорванное прекращение огня было бы победой" российского диктатора Владимира Путина.
Хаддад добавил, что на переговорах в Саудовской Аравии у Европы есть несколько активов, которые можно использовать, начиная с поддержки Украины, которая, как он указал, "больше, чем у США". Он назвал в качестве рычагов "экономическое давление на Россию" и "способность обеспечить гарантии безопасности".
Комментируя заявления Трампа с критикой президента Украины, Хаддад заявил, что "единственный диктатор в этой войне - Путин, а Зеленский - герой".
Противостояние США и Европы
На прошлой неделе в Мюнхене спецпредставитель США Кит Келлог сделал заявление, которое вызвало волну возмущения со стороны стран ЕС. Он заявил, что США не видят Европу физически за столом переговоров по Украине.
На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон инициировал экстренный саммит европейских лидеров, а также провел встречу с коллегами из ЕС, Канады, Исландии и Норвегии.
Сегодня, 20 февраля, Макрон также собирал политических лидеров Франции для обсуждения Украины и безопасности Европы.
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