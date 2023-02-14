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США допустили передачу истребителей Украине, однако есть условия, - FT

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Вашингтон, Вторник 14 февраля 2023 04:12
США допустили передачу истребителей Украине, однако есть условия, - FT Фото: США допустили передачу истребителей Украине (Master Sgt Andy Dunaway)
Автор: Артур Родивилов

В США допускают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании войны или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По ее данным, поставки истребителей будут обсуждать 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Газета не уточнила, на чем основываются предположения неназванных представителей американских властей о возможной передаче Украине западных истребителей в будущем.

Издание утверждает, что в Киеве рассматривают получение западных боевых самолетов в качестве долгосрочной цели, в то время как сейчас акцент делается на отправку боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Польша же 30 января официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

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