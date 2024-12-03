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США "выразили обеспокоенность" из-за военного положения в Южной Корее

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обеспокоены в связи с тем, что в Южной Корее было введено военное положение. Вашингтон следит за развитием событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что в США "с серьезной обеспокоенностью" следят за событиями в Южной Корее. 

"Президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь - все они были проинформированы о развитии событий, и их держат в курсе ситуации по мере ее развития", - рассказал он.

Замглавы Госдепа уточнил, что американские чиновники пытаются взаимодействовать "на всех уровнях" со своими южнокорейскими коллегами. 

"Я также хочу подчеркнуть, что мы надеемся и ожидаем, что любые политические споры будут разрешены мирным путем и в соответствии с верховенством закона", - подчеркнул Кэмпбелл. 

В то же время CNN пишет, что в администрации Байдена "были застигнуты врасплох" таким поворотом событий в Южной Корее. 

"Мы серьезно обеспокоены тем, что происходит на наших глазах", - рассказал в комментарии изданию один из представителей администрации. 

Реакция Байдена 

Президент США Джо Байден пока отказался как-либо комментировать события в Южной Корее. По словам американского лидера, он не полностью проинформирован о ситуации.

"Я только что получил информацию об этом", - заверил Байден в комментарии журналистам. 

Военное положение в Южной Корее

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ель сегодня, 3 декабря, объявил в стране военное положение. По его словам, это было необходимо для защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи.

После такого решения собрался парламент и принял резолюцию с призывом к президенту отменить военное положение. Такое решение обязывает главу государства отменить соответствующий указ.

Детально о том, что происходит в Южной Корее, можете узнать в материале РБК-Украина.

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