UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

США "висловили стурбованість" через воєнний стан у Південній Кореї

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США стурбовані у зв'язку з тим, що у Південній Кореї було введено воєнний стан. Вашингтон слідкує за розвитком подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл зазначив, що у США "із серйозним занепокоєнням" стежать за подіями в Південній Кореї.

"Президент, радник з національної безпеки, держсекретар - усі вони були проінформовані про розвиток подій, і їх тримають у курсі ситуації у міру її розвитку", - розповів він.

Заступник голови Держдепу уточнив, що американські чиновники намагаються взаємодіяти "на всіх рівнях" зі своїми південнокорейськими колегами.

"Я також хочу наголосити, що ми сподіваємося і очікуємо, що будь-які політичні суперечки будуть вирішені мирним шляхом і відповідно до верховенства закону", - підкреслив Кемпбелл.

У той же час CNN пише, що в адміністрації Байдена "були захоплені зненацька" таким поворотом подій у Південній Кореї.

"Ми серйозно стурбовані тим, що відбувається на наших очах", - розповів у коментарі один із представників адміністрації.

Реакція Байдену

Президент США Джо Байден поки що відмовився коментувати події в Південній Кореї. За словами американського лідера, він не повністю поінформований щодо ситуації.

"Я щойно отримав інформацію про це", - запевнив Байден у коментарі журналістам.

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сьогодні, 3 грудня, оголосив у країні воєнний стан.

Після такого рішення зібрався парламент і ухвалив резолюцію із закликом до президента скасувати воєнний стан. Таке рішення зобов'язує главу держави скасувати відповідний указ.

Детально про те, що відбувається в Південній Кореї, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденПівденна Корея