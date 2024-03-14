США будут производить в Австралии дальнобойные ракеты для HIMARS на нужды Украины, - WSJ

Соединенные Штаты планируют открыть в Австралии первый иностранный завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Боеприпасы будут направлять для нужд Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что компания Lockheed планирует нанять шестерых австралийских инженеров для подготовки и запуска производства. Решение принято, поскольку оборонная промышленность США не может удовлетворить спрос и быстро пополнить запасы ракет.

"Быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке, - от ракет до артиллерийских снарядов, - затруднило способность промышленной базы США удовлетворить спрос и пополнить исчерпанные запасы. Администрация Байдена стремится разработать несколько производственных линий в странах-союзниках для критического оружия, хотя это нелегко", - пишет WSJ.

Австралийские чиновники отмечают, что первую партию из 12 ракет GMLRS планируют протестировать в конце 2025 года, а к 2030 году страна рассчитывает производить ежегодно тысячи боеприпасов. Осложняющими факторами для реализации плана могут стать нехватка кадров, сложности в транспортировке и дефицит необходимых для производства компонентов.

Производство ракет запланировано на военной базе, расположенной на окраине Сиднея. Издание отмечает, что это первый завод по производству такого оружия, открытый за пределами США.

Ракеты GMLRS изготавливает американская компания Lockheed Martin. Они оснащены спутниковой системой наведения и могут поражать цели до 80 км.

Военная помощь США для Украины

12 марта Соединенные Штаты объявили новый пакет помощи для Украины на 300 млн долларов. Среди прочего, в него вошли снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что для победы в войне с Россией Украине нужны не 40, а 400 пусковых установок HIMARS.

Ранее США испытали новые ракеты для реактивных систем HIMARS.

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