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Чтобы выиграть войну, Украине нужно не 40, а 400 установок HIMARS, - Ландсбергис

Четверг 18 января 2024 16:57
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Чтобы выиграть войну, Украине нужно не 40, а 400 установок HIMARS, - Ландсбергис Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Для победы в войне с Россией Украине нужно 400 пусковых установок HIMARS.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Для победы в войне с Россией Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков", - заявил министр.

Он отметил, что было бы хорошо поддержать Украину "всем необходимым для победы".

"Это будет сдерживающим сигналом для Путина", - сказал он.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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